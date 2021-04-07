الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع

لندن (رويترز) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع، وخفض جاذبية المعدن النفيس، في حين ينتظر المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1737.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.46 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1737.70 دولاراً للأوقية.

وقال كارلو ألبيرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز: إن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع. وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

والذهب الذي لا يدر عائداً سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إذ إنها ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات. وينتظر المشاركون في السوق محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الذي عُقد في 16 و17 مارس، والمقرر صدوره في الساعة 08.00 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين في فبراير، في حين انتعش التوظيف بفضل تعزز الطلب المحلي، في ظل زيادة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19، ومساعدة حكومية إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وعادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو أيضاً إلى النمو الشهر الماضي مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2643.49 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأوقية.