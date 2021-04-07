«السيادي النرويجي» يستثمر في الطاقة المتجددة

أوسلو (رويترز) - قال صندوق الثروة السيادي بالنرويج، اليوم الأربعاء: إنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة، وهي فئة أصول جديدة للصندوق. أوضح الصندوق، الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، أنه اشترى حصة 50 بالمئة في مزرعة بورشله للرياح 1 و2 قبالة سواحل هولندا مقابل 1.375 مليار يورو (1.63 مليار دولار). والمزرعة القريبة من أورستد الدنمركية، هي ثاني أكبر مزرعة رياح عاملة في البحر في العالم. ومثل هذا الاستثمار المباشر أمراً جديداً بالنسبة للصندوق الذي لم يكن مسموحاً له، حتى العام الماضي، إلا بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.