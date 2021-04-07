الدولار قرب أقل مستوى خلال أسبوعين

لندن (رويترز) - حام الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون في السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يصدر لاحقاً أثناء الجلسة لتحديد المسار المستقبلي للعملة الأميركية. وشهد الربع السابق قفزة سريعة لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وأقوى موجة صعود للدولار في سنوات بفضل تنامي التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي للتخلي عن تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر حتى 2024. وقال صندوق النقد الدولي أمس: إن الإنفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري. لكن سوق السندات استقرت هذا الأسبوع، وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 1.64 بالمئة منخفضاً من ذروة عند 1.776 بالمئة سجلها في نهاية مارس. وبحلول الساعة 07.16 بتوقيت جرينتش، سجل الدولار 92.368 مقابل سلة من العملات، مقترباً من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439، والتي بلغها في 30 مارس. واستقر اليورو أمام العملة الأميركية عند 1.18705 دولار بعدما سجل ارتفاعاً منذ بداية أبريل. وهبط الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.76385 دولار أميركي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي سجلته العملتان خلال الأسبوعين الماضيين. كما تراجع الدولار الكندي متضرراً من موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في البلاد.