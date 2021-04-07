نمو القطاع الخاص في ألمانيا بأعلى وتيرة خلال 3 سنوات

برلين (رويترز) - أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا تسارع في مارس لأعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أعوام، إذ سجل قطاع الخدمات أداء جيداً مفاجئاً رغم قيود فيروس كورونا وموجة ثالثة من الإصابات. وقفزت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة الشهر الماضي من 45.7 نقطة في فبراير. وجاء الرقم أفضل من القراءة الأولية عند 50.8 نقطة، ليتجاوز مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر. وقال فيل سميث الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: إن التحسن يرجع بصفة أساسية لتخفيف القيود على بعض المتاجر والخدمات، بينما مددت السلطات بعض القيود إلى أبريل. وساهم أداء قطاع الخدمات الذي تجاوز التوقعات في ارتفاع مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع إلى 57.3 نقطة من 51.1 نقطة في فبراير. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في الأسبوع الماضي، أن أنشطة المصانع في ألمانيا نمت بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس، بفضل طلب من الولايات المتحدة والصين.