«العشرين» تدعم صندوق النقد بـ650 مليار دولار خلال الجائحة

بروكسل (رويترز) - أظهرت مسودة بيان ختامي أن كبار المسؤولين الماليين في العالم سيوافقون، اليوم الأربعاء، على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار دولار، حتى يتمكن من تقديم المساعدة على نحو أفضل للدول الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كوفيد-19. وعادت مسودة البيان، الذي سيقره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس 2016 بفعل إصرار من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. كما تستخدم المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف خلال رئاسة ترامب. وأظهرت المسودة أن القادة الماليين بمجموعة العشرين سيتفقون أيضاً على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين لمرة أخيرة للدول الأكثر تأثراً حتى نهاية 2021.