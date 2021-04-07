«جيه.بي مورجان» يتوقع استمرار الازدهار الاقتصادي الأميركي حتى 2023

نيويورك (رويترز) - قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان آند تشيس اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة قد تكون بصدد ازدهار اقتصادي حتى نهاية 2023، في حالة تطعيم المزيد من البالغين، واستمرار الإنفاق الاتحادي. وكتب ديمون في رسالة سنوية للمساهمين نُشرت على موقع البنك "يمكن أن يستمر الازدهار بسهولة إلى 2023، لأن الإنفاق سيستمر لفترة طويلة في 2023".

وبوصفه رئيس أكبر بنك في أميركا، يُنظر لديمون على أنه يمثل القطاع المصرفي الأميركي، وقد استغل الرسالة ليعبر عن رأيه في متانة الاقتصاد والضغط، من أجل سياسات تسهم في علاج مشكلة عدم المساواة وتحسين نظام العدالة الجنائية.

وقال ديمون: إن الوضع المالي للمستهلك الأميركي في المتوسط "في حالة ممتازة"، وإن تقييمات سوق الأسهم المرتفعة لها ما يبررها، ولكن أسعار سندات وأذون الخزانة الأميركية ليست كذلك.

وكتب أن النمو الاقتصادي الذي توقع أن تشهده الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين سيتيح فرصاً "للتعامل مع المشاكل الناجمة عن عدم المساواة".

ودعا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وتحسين التدريب على الوظائف في المدارس والجامعات، وتسهيل حصول من لهم سوابق جنائية على وظائف.