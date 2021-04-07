اختتام فعاليات منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى أبوظبي للسياحة وتحليلات البيانات، الذي عُقد بشكل افتراضياً.

شكل الحدث منصة لمشاركة ومناقشة أحدث البيانات والمعلومات التي تحدد الواقع الحالي للقطاع السياحي، حيث قدمت للحضور والمشاركين لمحة عامة حول مستقبل القطاع والتوقعات المرافقة له، وذلك بناءً على ما تم الكشف عنه من إحصاءات وأرقام حصرية.

وقد شهد المؤتمر أكثر من 625 مشاركة مسجلة، إلى جانب نخبة من رواد القطاع السياحي والباحثين والمحللين من عدد من الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والصين والهند، بالإضافة إلى روسيا وإسبانيا.

تخلل الحدث مقابلة خاصة مع ليزا كومينز، وزيرة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، تحدثت خلالها حول قطاع السياحة على المدى البعيد في ظل العمل عن بعد، بالإضافة إلى تضمنّه لسلسلة من حلقات النقاش والجلسات الحوارية بقيادة مجموعة من رواد القطاع، ناقشوا فيها الواقع الحالي لقطاع السياحة في العالم والجدول الزمني المتوقع لتعافيه، ومواضيع مختلفة تعلّقت بكيفية توظيف قاعدة البيانات من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة لوضع استراتيجيات ومبادرات من شأنها إعادة تنشيط القطاع السياحي، كما تطرق المؤتمر إلى الدروس المستخلصة من التجربة الصينية في استئناف حركة السفر عقب جائحة كوفيد-19.

من جانبه قال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ساهمت البيانات والتحليلات خلال عام 2020 في تعريف التحديات وتحديد القضايا والمخاوف التي يواجهها عملاؤنا وشركاؤنا في العمل. وبناء على ذلك، تمكّنا من إطلاق مبادرات وحملات فعّالة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة. فقد اعتمدنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نهجاً دقيقاً قائماً على البيانات لتقييم وإعادة تصميم تجارب عملائنا باستمرار وفاعلية، بما يشمل جميع وسائل التواصل معهم، من حجز تذاكر المتاحف، إلى تقديم طلبات الترخيص، وحتى عملياتنا الداخلية اليومية».

وأضاف الحوسني: «يعتبر تحليل البيانات ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في الدائرة، والتي ستمكننا من تحقيق أهدافنا الطموحة وطويلة المدى لإمارة أبوظبي. فاستناداً على البحوث والرؤى التحليلية، أشعر بثقة كبيرة بأننا سنحقق طموحاتنا الهادفة إلى تطوير الإمارة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة في مقدّمة أذهان العالم، مع 23 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030».