«أم سالم» الإسرائيلية تروّج لجزيرة «ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، اتفاقية مع شركة «أمسالم للسياحة والسفر» الإسرائيلية للترويج لجزيرة ياس. وستعمل شركة «إكسبيرينس هب» في أبوظبي مع شركة «أمسالم للسياحة والسفر» الإسرائيلية، على نشر الوعي حول جزيرة ياس، والترويج لها عبر مكاتبها وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب».. «يسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أمسالم للسفر والسياحة للترويج لجزيرة ياس وتدريب أعضاء شبكة السفر الخاصة بالشركة». وأضاف «نسعى في جزيرة ياس إلى تطوير العلاقات مع السوق الإسرائيلية مع بدء الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ثقة بأن الشراكة ستساعد في تعزيز وعي المستهلك، ودعم تعافي القطاع وتعزيز نمو سوق السفر».

من جانبه قال ياكوف أمسالم، الرئيس التنفيذي لشركة «أمسالم للسفر والسياحة».. «نحن حريصون على التعاون مع إكسبيرينس هب لتقديم الدعم الكامل والترويج لجزيرة ياس بمنتجات واستراتيجيات تسويق جديدة.