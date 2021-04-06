28.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال جلستين

أبوظبي (وام)

واصلت أسواق المال الإماراتية مسيرة صعودها، بعدما حافظت شريحة من الأسهم على وتيرة تحسنها، مما رفد خزينة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمكاسب قدرها 13.55 مليار درهم، ما رفع إجمالي المكاسب إلى 28.2 مليار درهم خلال جلستين .

وجاءت المكاسب القوية التي حققتها الأسواق، بالتزامن مع استمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 970 مليون درهم تقريباً، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 240 مليون سهم نفذت من خلال 4788 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفز بنسبة 1.08% بالغاً مستوى 6080 نقطة، مخترقاً بذلك مستوى جديداً، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2574 نقطة بنمو نسبته 0.03% مقارنة مع اليوم السابق.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة قفزاته السعرية القياسية بالغاً 84.5 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 176 مليون درهم.

كما صعد سهم أغذية إلى 6.73 درهم وسهم الوطنية إلى 94 فلساً. وفي سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم إعمار العقارية إلى مستوى 3.61 درهم، ولحق به في نفس الاتجاه سهم إعمار مولز إلى 1.73 درهم، فيما أغلق سهم أرامكس عند 4.09 درهم، وطيران العربية 1.28 درهم، وتبريد 2.88 درهم.