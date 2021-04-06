خالد بن راشد المعلا: استراتيجية الصناعة تحفز الاقتصاد الوطني

أبوظبي (وام)

أشاد الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية عشرية والأشمل من نوعها للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة والذي يعتبر رافداً من روافد ازدهار الاقتصاد الوطني بالمستقبل.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا إن تعزيز القدرة الصناعية المحلية على المنافسة يأتي من خلال العمل على رفع مستوى جودة السلع الصناعية المنتجة محلياً، إذ لا بد من العمل على رفع القدرة التنافسية من خلال زيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة الإنتاج، في الوقت الذي تسعى الكثير من السلع الأجنبية لمزاحمة المنتج الوطني في السوقين المحلي والعالمي من خلال الجودة والأسعار.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين أن الارتقاء والجودة ومواكبة كل جديد يسهم ويدفع نحو التميز في العمل والعطاء، مما ينعكس أثره في إعداد جيل قادر على النهوض والتقدم نحو مستقبل مشرق ومزدهر.