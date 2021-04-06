الرميثي يبحث التعاون مع السفير اليوناني

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع محمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، بسفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات، ديونيزيوس زويس، في مقر مبنى غرفة أبوظبي، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

وأشاد الرميثي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية، التي تشهد تطوراً وتفاعلاً مستمراً، خاصة في ظل وجود التمثيل السياسي والاقتصادي القوي بين البلدين الصديقين، مثمناً الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الفرص الاستثمارية والمشروعات الثنائية المشتركة بينهما، ولا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والبنية الأساسية، ومجالات النقل والسياحة والاتصالات.

من جانبه، أكد السفير اليوناني حرص بلاده على تكثيف مستويات التعاون الاقتصادي، الذي من شأنه أن يرتقي بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب، مثمناً جهود اتحاد غرف الامارات في دفع مجالات العمل التجاري والاستثماري، بما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة بين البلدين.