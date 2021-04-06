استثمارات الصكوك الوطنية ترتفع %13 إلى 8.8 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

حققت شركة «الصكوك الوطنية» نتائج مميزة في عام 2020 رغم جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية التي ضربت العالم بأسره.

وارتفعت استثمارات «الصكوك الوطنية» بنسبة 13% في 2020 لتصل قيمتها إلى 8.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 7.8 مليار درهم قيمة الاستثمارات في 2019. وكانت نسبة العائدات لحملة الصكوك. وتعليقاً على البيانات المالية، أعرب رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية» خليفة الدبوس عن فخره بتحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن العام الماضي يعتبر من السنوات المليئة بالتحديات التي مرت على العالم منذ عقود، نظراً لانتشار وباء كورونا والضرر الذي نتج بعد إغلاق غالبية الدول لحدودها وكافة القطاعات والنشاطات داخلها، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ونموه.