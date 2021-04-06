«فلاي دبي» : تشغيل كامل أسطول طائرات 737 ماكس خلال 3 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي) تعمل «فلاي دبي» على عودة كامل أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس، والبالغ نحو 14 طائرة، إلى الخدمة مجدداً في غضون فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، اعتباراً من بعد غدٍ الخميس، مع تحليق أول رحلة تجارية لهذا الطراز من دبي إلى مطار سيالكوت، وذلك بعد توقف دام لنحو عامين.

وأكد مديرو الهندسة والصيانة وعمليات الرحلات في «فلاي دبي»، خلال مؤتمر صحفي عن بعد اليوم أن عملية عودة طائرة 737 ماكس إلى الخدمة خضعت لإجراءات واختبارات دقيقة لكل أجزاء وأنظمة الطائرة أهلتها لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المنصوص في قرار السلامة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، لافتين إلى أن كل طائرة يتم الموافقة على عودتها تمر بمراحل متعددة من التدقيق لضمان العودة الآمنة.

وتمتلك «فلاي دبي» أسطولاً يتألف من 14 طائرة بوينج 737 ماكس، وحصلت أربع طائرات من طراز ماكس 8 وواحدة من طراز ماكس 9 على الموافقة التنظيمية للانضمام إلى أسطولها، اعتباراً من 8 أبريل الجاري، وستتجه الرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها بطائرة 737 ماكس التابعة للناقلة من مطار دبي الدولي إلى مطار سيالكوت الدولي في باكستان، فيما ستعمل بقية الطائرات إلى وجهات «فلاي دبي» الحالية الأخرى.

وقال كابتن باتريك كوزنتياخ، نائب الرئيس الأعلى-عمليات الرحلات لدى «فلاي دبي»، أن استئناف تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس، يتم وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة، لافتاً إلى أنه سيتم إخطار الركاب مسبقاً بالسفر إذا كان خط سير رحلتهم يتضمن الآن رحلة من المقرر تشغيلها بواسطة طائرة ماكس، وذلك قبل 72 من موعد الرحلة.

من جهته، قال كريستيان هول مدير الهندسة في «فلاي دبي»، أن عودة أسطول طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة التجارية، جاءت بعد مراجعة شاملة استمرت 20 شهراً شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين بهدف إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة. لقد استوفت «فلاي دبي» وتجاوزت المتطلبات الصارمة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية ، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت تثبيت تحسينات برمجية، واستكمال تعديل فصل التوصيلات، وإجراء تدريب الطيارين وتنفيذ أنشطة شاملة لإعادة تنشيط الطائرات.

وأشار في الوقت ذاته أن الناقلات العالمية المشغلة لهذا الطراز قامت بتشغيل أكثر من 18 ألف رحلة حول العالم منذ السماح بعودة تشغيل طائرة 737 ماكس، ولم تسجل أي مشاكل حتى وإن كانت صغيرة.

بدوره، أوضح اندرو جولفر مدير الصيانة لدى فلاي دبي، أنه منذ توقف طائرات 737 ماكس قبل نحو عامين عن التحليق، خضعت جميع الطائرات التابعة لفلاي دبي من هذا الطراز والبالغ عددها 14 طائرة إلى برنامج صيانة متواصل خلال عملية التخزين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والشركة المصنعة، وذلك بهدف تنشيط تشغيل الطائرة بشكل مستمر، وفحص جميع الأنظمة وإجراء اختبارات مستمرة للمحركات، وذلك لضمان أقصى درجات التخزين الآمن للطائرة وسرعة تأهيلها للعودة إلى الخدمة.

وأوضح أن كل طائرة خضعت لنحو 500 ساعة من الصيانة والعمل قبل عودتها للخدمة وهو ما يفوق المتطلبات التنظيمية.

وتمتلك فلاي دبي حالياً 50 طائرة لفلاي دبي من طراز 737 منها 36 طائرة من طراز 800-737 الجيل الجديد، و14 طائرة ماكس، تشمل 11 من طراز ماكس 8 و 3 طائرات ماكس 9، ولدى الناقلة طلبية قوامها 251 طائرة وتسلمت منها حتى الآن 14 طائرة فقط.