«سوق دبي» يخطط لإطلاق ثلاثة عقود أسهم جديدة

دبي (الاتحاد) أعلن سوق دبي المالي اليوم، اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق وهي: أرامكس، العربية للطيران والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ابتداءً من يوم 18 أبريل 2021، وذلك في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية.

وسوف تمتد آجال العقود الجديدة إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور، على غرار العقود الافتتاحية التي تم إطلاقها في 18 أكتوبر 2020 على أسهم خمس شركات مدرجة وهي: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «تأتي العقود الثلاث ضمن خطة السوق لتوسعة نطاق عقود الأسهم المستقبلية، بما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين. ونحن سعداء بالاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بهذا المنتج الجديد، في ظل سعيهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية، بما يمكنهم من زيادة أحجام الصفقات ونسب العوائد، كما تحظى عقود الأسهم المستقبلية باهتمام مماثل من جانب شركات الوساطة، وذلك من ناحيتي التداول وصناعة السوق.»

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التداول على عقود الأسهم المستقبلية لأسهم خمس شركات رائدة مدرجة في السوق بلغ 57 مليون درهم من خلال 184.345 عقداً.

وقد جاءت شركتا الرمز كابيتال وبي اتش مباشر للخدمات المالية في صدارة شركات الوساطة الأنشط من حيث تداول وصناعة سوق العقود المستقبلية، منذ إطلاق هذا المنتج الجديد.