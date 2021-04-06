الدار تطلق مشروع «نويا فيفا» على جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة الدار العقارية مشروع "نويا فيفا"، ليكون بمثابة المرحلة الثانية من مشروع "نويا" السكني على جزيرة ياس. وتتوفر جميع الوحدات السكنية في المجمّع للشراء على أساس التملّك الحرّ للعملاء من جميع الجنسيات. ويضيف "نويا فيفا" 480 وحدة سكنية، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من 1.65 مليون درهم. وتتمتع كلّ وحدة سكنية بمساحة خارجية خاصّة بها، تلبية للظروف الحالية التي تفرض على السكان قضاء وقتٍ أكبر في منازلهم. ويوفر التصميم العملي لعقارات المجمع السكني مساحة إضافية للقاطنين، إضافة إلى حدائق مجتمعية رحبة ومرافق ترفيهية خارجية تتيح لهم العيش والعمل والترفيه. ويشكّل مركز المرافق المجتمعية "ذا فيليج" النقطة المحورية لمجتمع "نويا فيفا"، إذ يضمّ متاجر تجزئة ومقاهٍ ومرافق للرياضة واللياقة البدنية والصحة وجودة الحياة، بالإضافة إلى مسجد ومكتبة ومنشأة تعليمية رائدة تعتمد المنهاج البريطاني وتديرها أكاديميات الدار، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات. مرونة سوق العقارات وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يعكس النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع 'نويا' قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، والجاذبية المتنامية لجزيرة ياس التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للعيش والترفيه في العاصمة. وقد حرصنا على تصميم مختلف جوانب مشروع 'نويا فيفا'، بدءاً من مخططات المنازل وتصاميم المساحات المجتمعية الخارجية، بكل عناية استجابةً للمتطلبات المتغيرة لعملائنا. ويمنح مشروع 'نويا فيفا' العملاء فرصة امتلاك منزلهم الخاص ضمن مجتمع فاخر يُحقق التوازن الأمثل بين الجودة العالية والموقع الرائد ونمط الحياة المتميز". ويمكن للعملاء الراغبين بشراء فيلا أو منزل تاون هاوس ضمن مجتمع "نويا فيفا" التواصل مع مركز مبيعات الدار. ويطبق المركز مجموعة من الإجراءات الصحية الاحترازية التزاماً بالتوجيهات الحكومية، وبالتالي يمكن للعملاء زيارته دون أي قلق. تسليم الوحدات ومن المقرر بدء أعمال إنشاء "نويا فيفا" الربع الأخير من عام 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في الربع الأول من 2024. ويعدّ مشروع "نويا فيفا" أحدث المشاريع السكنية لشركة الدار على جزيرة ياس، والتي تضمّ أيضاً مشاريع "نويا"، و"ياس إيكرز"، و"ووترز أج"، و"ليا"، و"أنسام"، و"مايان".