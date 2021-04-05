14.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق المالية المحلية مع نهاية تعاملات جلسة، أمس، نحو 14.66 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.04% بالغاً مستوى 6015 نقطة، في حين صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2573 نقطة، بزيادة نسبتها 0.91% مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع.

وواصل سهم العالمية القابضة ارتفاعه مغلقاً عند 74.9 درهم في مستوى سعري قياسي جديد وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 200 مليون درهم.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة أيضا كلاً من سهم «جلفار» 1.62 درهم، إضافة إلى سهم «أبوظبي الإسلامي» 5.08 درهم. وبلغت قيمة التداولات في الأسواق 925 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 180 مليون سهم، نفذت من خلال 3271 صفقة.