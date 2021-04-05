«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادتي «آيزو»

أبوظبي (الاتحاد)

‬حصلت ‬أنظمة ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب ‬على ‬اعتمادين ‬دوليين ‬جديدين ‬في ‬قطاع ‬خدمات ‬تقنية ‬المعلومات، ‬وتسلمت ‬الهيئة ‬شهادتي «‬ISO‭ ‬20000» ‬و»‬ISO‭ ‬27001» ‬لاعتماد ‬المعيار ‬الدولي ‬لنظام ‬إدارة ‬خدمات ‬تكنولوجيا ‬المعلومات، ‬ونظام ‬إدارة ‬أمن ‬المعلومات.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الاعتمادين الجديدين يعززان الثقة بخدمات تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية في الهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات.

وأكد البستاني أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية للقيام بجميع عملياتها من خلال نظامها الضريبي الإلكتروني بالكامل، الذي يوفر خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب واستردادها، مما يتيح إتمام جميع الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة. وقال : «جاء هذا الإنجاز الجديد استكمالاً لمنظومة الجودة الشاملة التي تستهدفها الهيئة، حيث حصلت مؤخراً على شهادة آيزو لنظام إدارة الجودة 9001:2015 ‬تعزيزاً ‬لجهودها ‬لتحقيق ‬مزيد ‬من ‬التطوير ‬لآلية ‬أداء ‬الأعمال ‬في ‬مختلف ‬مجالات ‬عملنا»‬.