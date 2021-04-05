«شراع» يختار 8 مشاريع ليشارك في تأسيسها

الشارقة (الاتحاد)

كشف مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» عن اختيار ثماني شركات ناشئة ليشارك في تأسيسها من خلال «استوديو الشارقة للشركات الناشئة»، وذلك من بين أكثر من 150مرشحاً من 40 دولة حول العالم.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «نؤمن في مركز شراع بالإمكانيات الكبيرة التي يملكها رواد الأعمال وبقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، حيث ستعمل الشركات المختارة على إيجاد حلول فاعلة لعدد من أبرز التحديات التي يواجهها العالم، ونتطلع لمشاركتهم في تأسيس هذه المشاريع الريادية المؤثرة».