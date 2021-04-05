عمومية «العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع %25 نقداً

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على المساهمين عن العام 2020.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي عقد افتراضياً: «من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً بنسبة 2.5% خلال عام 2021، مع استمرار التعافي من تباطؤ النمو الناجم عن الجائحة، وإن هذا الانتعاش الاقتصادي يدعمه نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6%». وأضاف: «أما على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، فمع ارتفاع توقعات النمو العالمي، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي، وانخفاض أسعار الفائدة القياسية، وارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي».

وجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2021-2023، وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الأولى، وجرى انتخاب محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وخالد محمد البادي نائب رئيس مجلس الإدارة.