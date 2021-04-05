بايدن: زيادة ضريبة الشركات لن تضرر الاقتصاد الأميركي

واشنطن (رويترز) - دافع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين عن اقتراحه لزيادة ضريبة الشركات للمساعدة في تمويل إنفاق ضخم على البنية التحتية في الولايات المتحدة، قائلاً إنه ليس قلقا على الإطلاق من أن رفع الضريبة سيلحق ضررا بالاقتصاد.

ومتحدثا إلى الصحفيين عقب عودته إلى واشنطن من منتجع كامب ديفيد الرئاسي حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن أيضاً إنه لا توجد «أي أدلة» على أن الزيادة التي يقترحها في الضريبة ستدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة.

وأشار بايدن مجدداً إلى 50 أو 51 شركة كبرى في قائمة فورتشن 500 لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق لثلاث سنوات، قائلاً إنه حان الوقت لأن تدفع حصتها.

وسئل الرئيس الأميركي عما إذا كانت زيادة ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة ستدفع الشركات الكبرى للابتعاد عن الولايات المتحدة، فقال «لا على الإطلاق.. لا توجد أي أدلة على ذلك».

وكان سلف بايدين، الرئيس السابق دونالد ترامب، والمشرعون الجمهوريون قد خفضوا ضريبة الشركات من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة في 2017. ووعد ترامب مراراً بمعالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد أثناء فترة رئاسته لكنه لم ينفذ قط ذلك الوعد.

وقال بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن دولاً أخرى تستثمر مليارات ومليارات الدولارات في البنية التحتية، وإن الولايات المتحدة بحاجة لأن تفعل هذا لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضاف قائلاً «سأدفع بكل ما في استطاعتي لتغيير الظروف حتى يمكننا المنافسة مع بقية العالم... كل الآخرين في بقية العالم يستثمرون في البنية التحتية ونحن سنفعل هذا هنا».

في السياق ذاته، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى اتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لإنهاء «المنافسة الدائرة منذ 30 عاماً على خفض ضرائب الشركات».

وفي كلمة مُعدة لإلقائها أمام مجلس شيكاجو للشؤون العالمية، قالت يلين إنها تسعى خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع للنهوض بالنقاشات الجارية بخصوص تغير المناخ وتوفير اللقاحات وتشجيع الدول على دعم تعاف عالمي قوي.

وشددت يلين على أهمية أن تكفل الحكومات «أنظمة ضريبية مستقرة بإيرادات كافية لإنفاقها على الصالح العام والتصدي للأزمات، وأن يتحمل جميع المواطنين نصيبهم العادل من عبء التمويل الحكومي».

من ناحية أخرى، أبلغ مسؤول بالخزانة الأميركية الصحفيين أن من الضروري مشاركة الاقتصادات الرئيسة في مقترح الحد الأدنى الضريبي العالمي لكي ينجح.

وقال إن الولايات المتحدة تستخدم تشريعاتها الضريبية لمنع الشركات من نقل الأرباح أو المقار إلى ملاذات ضريبية وتشجع الاقتصادات الرئيسة الأخرى على أن تحذو حذوها.

