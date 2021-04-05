مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأميركي يقفز

واشنطن (رويترز) - أظهر مسح أن مؤشراً لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي وسط نمو قوي في طلبات الشراء الجديدة، وهي أحدث إشارة إلى زخم في الاقتصاد تدعمه زيادة في اللقاحات، وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات تعافى إلى قراءة عند 63.7 نقطة الشهر الماضي، مدعوماً أيضاً بأحوال جوية أكثر دفئاً.

وذلك هو أعلى مستوى في تاريخ المسح، ويأتي بعد قراءة بلغت 55.3 نقطة في فبراير.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 59.0 في مارس.

وتعافى المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 67.2 نقطة في مارس من أدنى مستوى في تسعة أشهر البالغ 51.9 نقطة الذي سجله في فبراير.

وقفز المؤشر الفرعي للتوظيف بقطاع الخدمات إلى 57.2 الشهر الماضي وهي أعلى قراءة منذ مايو 2019، وارتفاعا من 52.7 نقطة في فبراير. ويؤكد ذلك التسارع الحاد في التوظيف في صناعة الخدمات بالقطاع الخاص في مارس.