الدولار ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوع

نيويورك (رويترز) - تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات اليوم الاثنين مع تسجيل الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وانتظار المستثمرين قرائن جديدة بشأن الاقتصاد.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت العملة الأميركية أفضل أداء فصلي في نحو ثلاث سنوات مقابل عملات رئيسة وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما يراهن المستثمرون على نمو اقتصادي أسرع في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بـ«كوفيد-19».

وبحلول الساعة 14.55 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار منخفضاً 0.350 عند 92.641 بعدما كان سجل يوم الأربعاء 93.44 وهو أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر.

وارتفع اليورو 0.4 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.1799 دولار بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.51 بالمئة إلى 1.3896 دولار.

وقفز الدولار الأسترالي 0.73 بالمئة إلى 0.7646 دولار أميركي.

ويركز المستثمرون على خطة اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتطوير البنية التحتية تتضمن زيادات في ضريبة الشركات لتمويل الإنفاق الجديد.