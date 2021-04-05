«ستراتا» تنتج 30 مليون كمامة سنوياً

العين (وام) وصلت نسبة الكوادر المواطنة العاملة في خط إنتاج الكمامات في مصنع ستراتا بمدينة العين إلى تسعين بالمئة، وتبلغ الطاقة الانتاجية للخط 30 مليون كمامة سنوياً.

وأكد إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع أن إنتاج كمامات «N95» في مصنع ستراتا بمدينة العين، بالتعاون مع شركة هانيويل الأميركية يعد استثماراً استراتيجياً بهدف المساهمة في الوقوف مع الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة فيروس «كورونا» ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى دول العالم.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع خلال جولة للإعلاميين أمس عن فخره بتصدير إنتاج هذا الخط من الكمامات إلى 10 دول، منها اليابان وسلطنة عمان والمغرب وبريطانيا والولايات المتحدة ولوكسمبورج، وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح أن ما يميز خط إنتاج الكمامات في مصنع ستراتا هو الالتزام بعملية التوطين، حيث تعمل على خط الإنتاج 90 بالمئة من الكوادر الوطنية لإنتاج ما يقارب 1.6 مليون كمامة شهريا، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 30 مليون كمامة سنوياً.

ولفت إلى أن إنشاء خط بهذا الحجم يحتاج إلى سنة ونصف السنة تقريبا، لكن شركة ستراتا للتصنيع استطاعت، بالتعاون مع شركة هانيويل إنشاء وتأسيس هذا الخط خلال أربع أسابيع فقط.

وأكد إسماعيل عبدالله أن خط إنتاج الكمامات هذا يعتبر محطة في العلاقة الاستراتيجية بين شركة ستراتا وشركة هانيويل، حيث بدأت مباحثات لتوسيع الشراكة بين الجانبين، وبحث عدد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في نهاية هذا العام.

من جانبه أكد ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لحلول السلامة والإنتاجية في شركة هانيويل أن دولة الإمارات تعتبر موقعاً استراتيجيًا، لأنها لا تتيح لنا فقط نشر أحدث تقنياتنا ومنتجاتنا، ولكن أيضا تطويرها جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن هذه الشراكة أثبتت نجاحها الكبير في إنتاج وتوريد أجهزة التنفس عالية الجودة ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن للمنطقة الأوسع حتى خارج الشرق الأوسط.