تباطؤ التدفقات الأجنبية على الأسواق الناشئة

نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي، اليوم الاثنين، تباطؤ صافي التدفقات الأجنبية على صناديق الأسهم وأدوات الدين بالأسواق الناشئة في مارس، لتسجل أضعف مستوياتها في نحو عام تحت وطأة ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

بلغ صافي التدفقات 10.1 مليار دولار في مارس، أقل رقم شهري لها منذ أبريل 2020، ومقارنة بتدفقات صافية بلغت 23.4 مليار دولار في فبراير، والرقم الأخير أقل من التقديرات الأولية.

اجتذبت الصين ما يقرب من 90 بالمئة من صافي تدفقات الشهر الماضي، مع ضخ 3.8 مليار دولار في الأسهم وخمسة مليارات في أدوات الدين الصينية. وباستبعاد الصين، اجتذبت أسهم الأسواق الناشئة 0.2 مليار دولار وأدوات الدين 1.2 مليار دولار.

وقال المعهد: إن الغموض المحيط بالأوضاع في تركيا بعد الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي، كان من العوامل الرئيسية التي حدت من الشهية لأصول الأسواق الناشئة.