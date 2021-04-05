«ستاندرد آند بورز 500» يبلغ ذروة عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند قمة غير مسبوقة اليوم الاثنين، مدعوماً ببيانات وظائف قوية، في حين يترقب المستثمرون تقرير قطاع الخدمات لاستقاء مؤشرات على أن 2021 قد يشهد أفضل نمو اقتصادي سنوي في نحو أربعة عقود.

وعلى مستوى مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 69.2 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 33222.38 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 14.6 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 4034.44 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 114.8 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 13594.899 نقطة.