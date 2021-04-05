الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج، إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.82 بالمئة ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة إلى 1983.54 نقطة.

قالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة: إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفاً في مارس.

وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية للبيانات القوية للوظائف الأميركية».

وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات الأميركية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف، وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضاً».

وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر هما سهم فاست ريتيلينج المشغلة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 2.35 بالمئة، وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 بالمئة.

كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم أدفانتيست 1.9 بالمئة، وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.36 بالمئة، وزاد سهم شين-إتسو كيميكال 0.16 بالمئة.