2.8 % النمو المتوقع للاقتصاد المصري

القاهرة (رويترز) - توقع وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاثنين نمو اقتصاد البلاد 2.8 بالمئة في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4 بالمئة في 2021-2022.

وأضاف معيط في مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7 بالمئة في السنة المالية الحالية من 7.9 بالمئة في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6 بالمئة في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

كانت مصر سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من 2020.