طرح حصص من 3 شركات حكومية مصرية في البورصة

القاهرة (رويترز) - قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق اليوم الاثنين إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

وخلال تصريحاته للصحفيين على هامش مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، لم يتطرق توفيق إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

كانت الحكومة المصرية قد كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهراً منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.