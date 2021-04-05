الاقتصاد: استدعاء 17 ألف سيارة «مرسيدس»

رشا طبيله (أبوظبي) كشفت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء لـ 17.192 سيارة من مرسيدس بنز وذلك بـ17 طرازاً مختلفاً بين عامي 2016 و2021 بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات، وذلك بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وتوافقاً مع حرصها على إجراء مراجعة مستمرة على جميع المنتجات في الدولة.

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم أن الاستدعاء يرجع إلى أنه في بعض المركبات لا يتوافق سلوك نظام مكالمات الطوارئ مع المواصفات بحسب ما قررته شركة مرسيدس بنز أيه جي.

وأفادت الوزارة في التقرير بأنه كإجراء احترازي ستقوم مرسيدس بنز إيه جي بتحديث برنامج وحدة الاتصال لنظام مكالمات الطوارئ في المركبات المتضررة حيث من المخطط إجراء تحديث البرنامج عن بُعد دون الحاجة لزيارة ورشة العمل للمركبات وذل بالنسبة للعملاء الذين وافقوا على تلك التحديثات.

وأشارت مرسيدس بنز إي جي، إلى أنه بالنسبة للعملاء الذين لم يقدموا هذه الموافقة بعد سيتم الاتصال بهم للحصول على نفس التحديثات عن بُعد، إضافة إلى أنه سيتم تحديث وحدات الاتصال للمركبات التي لا يمكن الوصول إليها عن بُعد كجزء من زيارة ورشة العمل. حيث سيتم الاتصال بالعملاء وفقاً لذلك من قبل الموزعين المحليين مباشرة.

وبينت مرسيدس بنز إيه جي أنه ستُعفى أعمال الإصلاح اللازمة من كافة الرسوم.