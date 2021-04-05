اتفاقية بين «الفرسان القابضة» و«جال»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة الفرسان القابضة اتفاقية مع شركة جال، بقاعة الحفلات بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي وبحضور لفيف من المسؤولين عن الشركتين.

ووقع الاتفاقية عن الفرسان القابضة سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي، وعن شركة جال محمد الخميري، الرئيس التنفيذي.

وأعرب سلطان الكعبي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تقدم بموجبها الفرسان القابضة للعاملين بشركة جال وأسرهم خصومات خاصة على العضويات والحفلات والفعاليات بمنتجع الفرسان، وعلى الإقامة بفندق ماريوت الفرسان، وكذلك على أسعار الإيجار السنوي والشراء لجميع أنواع الفيلات التابعة للفرسان العقارية، وذلك تقديراً من الفرسان القابضة لجهود العاملين بشركة جال، وإيماناً بضرورة القيام بدور فعال في المشاركة المجتمعية. وقال: هذا سينعكس بصورة إيجابية على تحسين بيئة العمل والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية والاجتماعية والثقافية والأمنية في الدولة، وبالطبع سيكون لهذه الاتفاقية مردود إيجابي على الطرفين، وسينعكس هذا الأثر على المجتمع، حيث أن عدد 5000 موظف يعملون لدى جال، مما يعني أن الفرسان القابضة تساهم في استيعاب 5000 أسرة لممارسة كافة أنواع الرياضات والترفيه عنهم.

وتوجه الكعبي بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة جال على إتاحة هذه الفرصة للفرسان القابضة كجزء من المشاركة المجتمعية الواجبة على كافة المؤسسات بالدولة سواء كانت حكومية أو خاصة.

واختتم الكعبي حديثه قائلاً: انتهز هذه الفرصة، للتعبير عن مدى تقديرنا للدور الحيوي الذي تقوم به شركة جال وكافة العاملين لديها، والذي تم ترجمته إلى واقع ملموس بموجب هذه الاتفاقية.

وقال محمد الخميري : إننا نولي رفاهية موظفينا أولوية قصوى، وبوجود أكثر من 5000 موظف من أكثر من 71 جنسية مختلفة، فإن اتفاقيتنا مع شركة الفرسان القابضة - المنشأة الترفيهية والرياضية الرائدة، ستزود موظفينا وعائلاتهم بالدعم البدني والترفيهي والاجتماعي، الذي يحتاجون إليه، لا سيما خلال الأوضاع الحالية لجائحة «كوفيد -19».