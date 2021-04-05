تل أبيب تنضم إلى شبكة الاتحاد للشحن

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن اختيار شركة "روم توب أفييشن"، كوكيل المبيعات العامة لها في دولة إسرائيل.

ويأتي القرار قُبيل انطلاق أولى رحلات الاتحاد للشحن في 6 أبريل الجاري، والتي تأتي ضمن خطة الشركة لتسيير رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال بدر آل علي، مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن إن هذه الرحلات الجديدة التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف ستربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين، وستُعزز من آفاق التبادل التجاري بين الدولتين، وداخل المنطقة وخارجها على حد سواء. ومن ناحيتها، قالت إيريت كريف مالكة شركة "روم توب أفييشن": نشعر بالفخر لاعتمادنا كوكيل المبيعات العامة، الخاص بأنشطة الاتحاد للشحن في إسرائيل، ونؤكد التزامنا بضمان نجاح الاتحاد للشحن في إسرائيل، حيث نقف على أعتاب تعاون مثمر لكلا الطرفين.