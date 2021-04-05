«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك «الإسلامي للتنمية»

دبي (الاتحاد) رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف يعمل على تمويل التنمية في دوله الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.

ويعتبر هذا ثاني إصدار صكوك حاصل على تصنيف AAA تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية، وهو أكبر إصدار عام للبنك بالدولار إلى الآن. وقد تم تسعير شهادات الائتمان، البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار على مدة 5 سنوات، بمعدل ربح يبلغ 1.262%، تُدفع على أساس نصف سنوي. وسيتم تخصيص عائدات الصكوك لتمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية.

كان أول إدراج للصكوك الحالية للبنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي عبارة عن صكوك بقيمة مليار دولار تم إدراجها في عام 2015. ومع هذا الإصدار الأخير، بلغت القيمة الإجمالية لصكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في ناسداك دبي 17.14 مليار دولار من خلال 12 إدراجاً.