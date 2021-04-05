«دبي للطاقة» تطلق منصة «النفط البديل»

دبي (الاتحاد) أطلقت بورصة دبي للطاقة منصة «النفط البديل» والتي تتيح للعملاء فرصة تداول مجموعة من أبرز نفوط الشرق الأوسط وفق السعر الرسمي لخام عمان، الذي يعتبر نفط الإشارة الأول والمؤشر السعري الأكثر ملاءمة لنفوط المنطقة.

وأكدت بورصة دبي للطاقة، والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إتاحة المنصة لجميع المشاركين وتمكين المتداولين من تداول خام دبي، وزاكوم العلوي، ومربان، والبصرة الخفيف، والبصرة الثقيل، والشاهين، والخام العُماني مقابل العقود الآجلة للخام العُماني.

وستسمح المنصة الجديدة لعملاء خام الشرق الأوسط من تداول عقود البيع المباشر بفارق سعري عن خام عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة.

و قال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: «نسعى دوماً لإثراء تجربة عملائنا وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق. وتعتبر منصة «النفط البديل» فريدة من نوعها، إذ تجمع بين العقود الآجلة وعقود البيع المباشر (OTC) في منصة واحدة لأول مرة، مما يوفر لجميع المشاركين فرصة لتحسين أنشطة التداول الخاصة بهم وتحفيز إدارة المخاطر المالية».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نود أن نهنئ بورصة دبي للطاقة على إطلاق منصة «النفط البديل» التي توفر فرصة مبتكرة لتداول مجموعة من مختلف النفوط بفارق سعري عن خام عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة».

من جهته، قال سالم العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان: «نحن نؤمن بقدرات بورصة دبي للطاقة بعد تمكّنها من تخطي التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في العام 2020 وتعزيز مكانتها كمعيار طبيعي للنفط الخام. ومع إطلاق منصة «النفط البديل»، سيتمكن العملاء من اكتشاف السعر العادل لمجموعة من نفوط الشرق الأوسط، استناداً إلى معيار العقد الآجل لخام نفط عمان».