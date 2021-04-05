«سلال» تتعاقد مع 850 مزرعة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة سلال، عن تعاقدها مع أكثر من 850 مزرعة محلية في إمارة أبوظبي، لتحقق إنتاجاً إجمالياً يصل إلى أكثر من 30 ألف طن من المنتجات الطازجة المزروعة محلياً خلال الموسم الزراعي الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة سلال لدعم المزارعين والترويج للمنتجات المحلية، لتتبوأ الشركة بذلك مكانة هامة كرائدة في مجال توفير منتجات غذائية محلية ذات جودة عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: «تحرص شركة سلال على تطوير قدرات المزارعين في إمارة أبوظبي، بهدف بناء سلسلة إمداد غذائي أكثر قوة وذكاء. وتسعى سلال إلى مواصلة تعزيز شبكة تعاقداتها مع المزارعين في الإمارة، والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية المتطورة، من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وشركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بهدف تعزيز الكمية المنتجة من المحاصيل الزراعية الطازجة، والتي ستساهم بدورها في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأهمية في الدولة.»

وتركز شركة سلال جهودها في دعم المزارعين المتعاقدين معها، من خلال تقديم المدخلات الزراعية، وتوفير فريق من المهندسين الزراعيين الكفوئين لتحسين جودة الإنتاج والمحاصيل، وتشجيع تبني ممارسات زراعية مستدامة.

هذا وتقوم الشركة بتقديم خيارات متميزة للأسعار للمنتجات الزراعية خلال الموسم الزراعي، وذلك بهدف دعم وحماية المزارعين من تقلبات أسعار السوق. وتمتلك الشركة 16 مركزاً لتجميع المنتجات الزراعية موزعين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، و3 مراكز لتنفيذ عمليات التعبئة والتغليف، فضلاً عن مركز خاص بعمليات التوزيع لاستلام المنتجات الزراعية من المزارعين المحليين، ومراقبة الجودة، والتوزيع إلى كافة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.