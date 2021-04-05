هل يختفي ارتداء الكمامات على متن الطائرات قربياً؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريان أير الأيرلندية" للطيران منخفض التكلفة إنه قد يتم الطلب من الركاب ارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية خلال العام المقبل أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: "أتصور أنه في هذه المرحلة نحن نخطط لمواصلة الارتداء الإلزامي للكمامات على متن رحلاتنا خلال برنامج جدول رحلات الصيف الجاري وجدول الشتاء المقبل"، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا في النصف الأول من 2022.

وتتعهد شركة "أير ريان" وهي الأكبر في أوروبا من حيث حجم الركاب، بالعودة إلى جدول صيفي شبه طبيعي العام الجاري بتسيير 2300 رحلة جوية أسبوعيا من بريطانيا إلى أوروبا.

وقالت ريان أير مؤخرا إنها سوف تسير الرحلات الجوية عبر 480 مسارا وسوف تدشن 26 مسارا جديدا بينها من لندن إلى الجزيرتين اليونانيتين سانتوريني وزاكنثوس الصيف الجاري.

ويعني الجدول أن ريان أير سوف تعمل بنحو 80 % من طاقتها المعتادة.