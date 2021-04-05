هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلاً حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، كان الذهب منخفضاً في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1723.16 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "بيانات الوظائف القوية عززت الدولار والعوائد وتضغط على أسعار الذهب، أعتقد أن الاتجاه الرئيسي للذهب سلبي.

غير أن الدولار استقر مقابل عملات منافسة قبيل صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.70 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2645.98 دولار.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1208 دولارات للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ 18 مارس خلال الجلسة عند 1218 دولاراً.