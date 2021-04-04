«أبوظبي الإسلامي» يُمول استحواذ «البلاد» على مقر شركة عالمية بأيرلندا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل إسلامي مهيكل لاستكمال عملية استحواذ شركة البلاد المالية على المقر الرئيس لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز في بلفاست، في أضخم عملية استحواذ على مشروع مكتبي تشهدها أيرلندا الشمالية، وأول الاستثمارات العقارية البارزة التي يقوم بها مستثمر من منطقة الشرق الأوسط في هذه السوق.

ويقع العقار، المعروف باسم «ميرتشانت سكوير»، في قلب الحي التجاري في بلفاست، ويمتد على مساحة 240.713 قدماً مربعاً، ويضم ست وحدات تجزئة في الطابق الأرضي، إضافةً إلى 225 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية الفاخرة الممتدة على تسعة طوابق.

ويُعد العقار، الذي خضع مؤخراً لأعمال تجديد وتوسعة كبيرة استُكملت في منتصف العام الماضي، أول مبنى تجاري يُشيده القطاع الخاص في أيرلندا الشمالية، يحصل على تصنيف «التميّز» وفق معايير BREEAM في المملكة المتحدة، لتقييم المباني الجديدة والمُحدَّثة من حيث الاستدامة البيئية.

ويستوعب مبنى «ميرتشانت سكوير» ثلاثة آلاف موظف، وهو يعد أضخم مقرات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز خارج لندن.

ومن ناحية أخرى، تُعتبر أيرلندا الشمالية أسرع أسواق الشركة نمواً في المملكة المتحدة، بينما تُمثل بلفاست مركز برايس ووتر هاوس كوبرز العالمي في مجال التكنولوجيا وخدمات الاستشارات الرقمية والأبحاث.