«اقتصادية دبي» تطلق برنامجاً لدعم المشاريع الناشئة

دبي (وام)

أطلقت «اقتصادية دبي» برنامجاً جديداً لدعم نمو المشاريع الناشئة من حاملي «رخصة تاجر» المرخصة من قبل اقتصادية دبي، في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تقديم مواد تعليمية إلكترونية مخصصة للراغبين بتوسيع أعمالهم والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء عبر الإنترنت. ويأتي هذا البرنامج الجديد في سياق التعاون بين اقتصادية دبي و«أمازون»، حيث يتيح الوصول إلى جامعة البائعين «Seller University» التابعة لأمازون، والتي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي الذي يضم مقاطع الفيديو الإلكترونية ومواد التدريب التي تساعد الشركات والمشاريع الناشئة على إتقان أهم الأدوات والتطبيقات اللازمة لبناء علاماتهم التجارية بنجاح، وتحقيق النمو والتوسع والوصول إلى ملايين العملاء عبر متجر Amazon.ae.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «نسعى إلى تقديم الحلول التي تسهل ممارسة العمل التجاري الإلكتروني ونمو هذا القطاع الحيوي في دبي، إلى جانب تحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال». وأضاف: «يسهم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في رفع مستوى الكفاءة وبناء بيئة أعمال تلبي أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تسريع تطبيق المبادرات في مجال قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي في مجتمع الأعمال المحلي». وستخصص أمازون قسماً يعرض منتجات المشاريع الناشئة من حاملي رخصة تاجر في الصفحة الرئيسية لمتجرها في الإمارات، وبمجرد استكمال إجراءات التسجيل للبيع على متجر Amazon.ae. وسيتاح لأصحاب هذه المشاريع فرصة للعمل عن كثب مع فريق عمل أمازون للحصول على نصائح وإرشادات حول استراتيجية البيع، لمساعدتهم في مواصلة أعمالهم وتحقيق النمو.