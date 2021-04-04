مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جيرسي فاينانس» لـ«الاتحاد»: قانون العُهدة يحافظ على رؤوس الأموال

حسام عبدالنبي (دبي)

قال فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جيرسي فاينانس» الهيئة التمثيلية لمركز جيرسي المالي الدولي، إن اعتماد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن «العهدة»، يُشكل علامة فارقة تظهر قدراً كبيراً من الحكمة التنظيمية في دولة الإمارات، مؤكداً أن القانون يحقق عدداً من المزايا، تشمل المحافظة على رؤوس الأموال في الدولة، حماية الشركات العائلية على المدى الطويل واستمراريتها عبر الأجيال، مع خلق بيئة ملائمة للإدارة العائلية الرشيدة، إلى جانب تطوير قطاع إدارة الثروات في الدولة وتنظيم الثروات والمؤسسات الخاصة، وأخيراً دعم الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

أهمية القانون

وقال بهانا، في حوار مع «الاتحاد»، إن أهمية قانون العُهدة الاتحادي، تتمثل في وضع إطار قانوني للعُهدة الائتمانية الداخلية ليتم تسجيلها في الدولة، مع دمج مبادئ القانون العام ضمن القانون الجديد، منوهاً بأنه تماشياً مع طبيعة القانون المدني، ينبغي تسجيل العُهدة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون، واعتبارها كيانات مستقلة، حيث يستهدف القانون الجديد تنظيم الثروات والمؤسسات الخاصة.

وأوضح، أن قانون العُهدة الاتحادي يشتمل على أحكام تتعلق بالعُهدة للغايات الخاصة، وهي العُهدة التي يتم إطلاقها لإنشاء صندوق تقاعدي، أو لضمان المساهمات المنتظمة المدفوعة لعُهدة الغايات الخاصة.

وأضاف أنه من شأن هذه الأحكام تمهيد الطريق أمام استخدام العُهدة الإماراتية كبديل عن خطط مكافآت نهاية الخدمة التي قد يتم تعديلها مستقبلاً، مؤكداً أنه في حال اعتماد هذا القانون على نطاق واسع، إلى جانب قوانين العُهدة الخاصة بسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي المعتمدة تحديداً في قانون العُهدة الاتحادي، سنتمكن من المحافظة على رؤوس الأموال في دولة الإمارات، وحماية الشركات العائلية الحيوية على مدى فترة طويلة في المستقبل.

استفادة

وعن كيفية استفادة أصحاب الثروات والشركات العائلية في الدولة من قانون العُهدة الاتحادي، ذكر بهانا، أن قانون العُهدة يسمح للأفراد والعائلات بإنشاء مثل هذه الهيكليات الائتمانية خلال حياتهم، واستمراريتها عبر الأجيال.

وقال إنه على سبيل المثال، إذا كنت ستحصل على أسهم في شركة عائلية، يمكن للأمناء أن يحتفظوا بها لضمان التصويت والتحكم في الشركة كمجموعة واحدة لصالح فئة واسعة قد تشمل عائلة كبيرة أو جمعية خيرية، مبيناً أن مثل هذه الهيكلية تحدّ من مخاطر تبديد الثروة مع مرور الوقت وموت المساهمين الأفراد، فضلاً عن أنه يُمكن للعُهدة أن تخلق بيئة ملائمة للإدارة العائلية الرشيدة، حيث يمكن لعميد أو عميدة العائلة ممن يعملون على إنشاء عُهدة، هيكلة تصميمها بطريقة تشجع أبناءه أو أبناءها على تولي ميراث الأسرة كأمناء أو أوصياء على تلك الثروة لمصلحة الأجيال القادمة.

حافز إضافي ووفقاً لبهانا، فإن قانون العُهدة سيسهم كحافز إضافي في تطوير قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات، ولذا تعمل «جيرسي فاينانس» باعتبارها جهة عالمية رائدة في الاستثمارات المالية، بشكل وثيق مع سلطات مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وتجتمع معها بانتظام للمشاورة حول محاور الأعمال الرئيسية.

وأشار إلى أن القوانين الحاكمة للمؤسسات والعُهَد الائتمانية تتمتع بمرونة فائقة، ويمكن تصميمها بطرق مختلفة، بما في ذلك توافقها مع الشريعة الإسلامية خاصة وأنه لا يوجد شيء غير متوافق مع الشريعة فيما يتعلق بهيكلية العُهدة أو المؤسسة.

وذكر أنه يمكن للخبرات الدولية في هيكليات وحلول التمويل الإسلامي التي تقدمها المراكز المالية الدولية مثل «جيرسي» أن تسهم بدور فعال في تشجيع الاستخدام الفعال للهيكليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتابع يتضمن قانون العُهدة الاتحادي وقوانين العُهد والمؤسسات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أحكاماً مُحددة للهيكليات الخيرية، ومتوقعاً أن نشهد اعتماد هذه العُهَد والمؤسسات على نطاق واسع للأغراض الخيرية والإنسانية.

تأثير «كوفيد»

أكد فيصل بهانا، أن أزمة انتشار جائحة «كوفيد-19»، كانت فرصة حاسمة أتاحت للأقاليم القضائية المالية للتميز بخدماتها، خصوصاً وأن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون عن سلطات قضائية مالية قادرة على توفير الخبرة والاستقرار من دون وقوع مفاجآت تنظيمية أو قانونية أو اقتصادية، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الأوقات المضطربة من المهم تمكين المستثمرين من الاعتماد على معايير حوكمة قوية للشركات، لأنه في مثل هذه الظروف، عادة ما يتلقى المستثمرون من القطاع الخاص والمكاتب العائلية على الدوام أخباراً سلبية من مستشاريهم الماليين، مع وجود قدر مُحيّر من النصائح المتناقضة حول اعتماد مسار عمل ملائم واستراتيجية أوضح للحدّ من المخاطر.