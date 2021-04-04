جمارك دبي تنجز 752 بياناً جمركياً لـ «إكسبو دبي»

دبي(الاتحاد)

أنجزت جمارك دبي 752 بياناً جمركياً خاصاً لبضائع إكسبو 2020 دبي منذ ‏‏2014 وحتى الفترة الماضية من العام الجاري، وسجل إجمالي قيمة البضائع التي تم تخليصها خلال نفس الفترة 2014-2021 نحو ‏‏637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لعدد 628 بياناً جمركياً، و5 ملايين درهم صادرات لعدد 124 ‏بياناً جمركياً.

وبلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن، بنحو 11.6 ألف طن للواردات، و 186.7 طن للصادرات‎.‎

وأكد عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين ‏والعارضين، وكذلك زوار إكسبو 2020 دبي عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو، واستكملنا تنفيذ ‏هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية ‏للمشاركين بالحدث، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ «إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل ‏إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب‎.‎

وقال: إن استضافة هذا الحدث من شأنه وبلا شك أن يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية ‏المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خريطة المدن العالمية، بوصفها مقصداً للسياحة والاقتصاد ‏والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة، مشيراً إلى أن جمارك دبي قدمت أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في إكسبو، ‏وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين، وذلك من خلال ‏تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي، كما تقوم الدائرة بتيسير ‏الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.‏

وبدوره، قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال لدى إكسبو 2020 دبي: بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير ‏الذي يقدمه شركاؤنا، ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون إكسبو 2020 دبي الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ إكسبو الدولي‎.‎