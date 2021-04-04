دبي(الاتحاد)
أنجزت جمارك دبي 752 بياناً جمركياً خاصاً لبضائع إكسبو 2020 دبي منذ 2014 وحتى الفترة الماضية من العام الجاري، وسجل إجمالي قيمة البضائع التي تم تخليصها خلال نفس الفترة 2014-2021 نحو 637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لعدد 628 بياناً جمركياً، و5 ملايين درهم صادرات لعدد 124 بياناً جمركياً.
وبلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن، بنحو 11.6 ألف طن للواردات، و 186.7 طن للصادرات.
وأكد عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين والعارضين، وكذلك زوار إكسبو 2020 دبي عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو، واستكملنا تنفيذ هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالحدث، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ «إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.
وقال: إن استضافة هذا الحدث من شأنه وبلا شك أن يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خريطة المدن العالمية، بوصفها مقصداً للسياحة والاقتصاد والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة، مشيراً إلى أن جمارك دبي قدمت أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في إكسبو، وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين، وذلك من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي، كما تقوم الدائرة بتيسير الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.
وبدوره، قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال لدى إكسبو 2020 دبي: بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير الذي يقدمه شركاؤنا، ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون إكسبو 2020 دبي الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ إكسبو الدولي.