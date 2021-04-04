الدمج يدعم مؤشر سوق الأسهم السعودية

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج على تباين اليوم الأحد، وتعزز المؤشر السعودي بمكاسب لأكبر بنوك المملكة بعد اقتراح بخصوص توزيعات الأرباح وتعيينات جديدة بمجلس الإدارة. ارتفع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة إلى 9963 نقطة، مدعوما بقفزة 3.6 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي، الأهلي التجاري سابقاً.

عين البنك اليوم عمار عبد الواحد الخضيري رئيساً لمجلس الإدارة، وسعيد محمد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً. وفي إشعار للبورصة، قال البنك إنه سيدفع توزيعات أرباح للمساهمين تزيد على 3.58 مليار ريال (955 مليون دولار).

كان الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أعلنا يوم الخميس استكمال عملية اندماجهما رسمياً ليؤسسا أكبر كيان مصرفي في المملكة.

وفي سوق أبوظبي، زاد المؤشر 0.2 بالمئة مسجلاً 5953 نقطة بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.5 بالمئة وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6 بالمئة.

قدم المصرف تمويلاً إسلامياً لاستحواذ البلاد كابيتال على مقر بي.دبليو.سي في أيرلندا الشمالية مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 2550 نقطة، متأثراً بتراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثلاثة بالمئة.

وفي سوق البحرين تقدم المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1458 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.2 بالمئة إلى 6385 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.1 بالمئة إلى 3663 نقطة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10441 نقطة، حيث خسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم شركة الملاحة القطرية، 2.4 بالمئة. أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع قطاع البناء نحو خمسة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة إلى 10417 نقطة مع تراجع معظم أسهمه، مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 3.5 بالمئة.