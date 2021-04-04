«فلاي دبي» تعيد طائرة «ماكس» إلى الخدمة

دبي (الاتحاد) أعلنت «فلاي دبي»، اليوم، أن طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس ستعود لخدمة الركاب اعتباراً من 8 أبريل. يأتي ذلك بعد أن أكملت الناقلة جميع المتطلبات المنصوص عليها في قرار السلامة الصادر عن الهيئة التنظيمية وهي الهيئة العامة للطيران المدني، لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.

تمتلك «فلاي دبي» أسطولاً يتألف من 14 طائرة بوينج 737 ماكس، وحصلت أربع طائرات من طراز ماكس 8 وواحدة من طراز ماكس 9 على الموافقة التنظيمية للانضمام إلى أسطولها. ستعود الطائرات التسع المتبقية من طراز ماكس إلى خدمة المسافرين خلال الأشهر المقبلة.

وستكون الرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها بإحدى طائرات ماكس التابعة للناقلة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار سيالكوت الدولي (SKT)، ومن المقرر حالياً تشغيل الرحلة في 8 أبريل. ستعمل الطائرة إلى وجهات فلاي دبي الحالية الأخرى اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً. سيتم إخطار الركاب مسبقًا بالسفر إذا كان خط سير رحلتهم يتضمن الآن رحلة من المقرر تشغيلها بواسطة طائرة ماكس.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «طائرة ماكس جزء لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي ونحن واثقون من الطائرة وقدراتها. أود أن أتوجه بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني لجهودها الكبيرة في مجال السلامة الجوية، كما أشيد هنا بالجهد الكبير الذي بذله فريق (فلاي دبي) لضمان العودة الآمنة لطائرة ماكس لخدمة المسافرين».

تأتي عودة أسطول طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة بعد مراجعة شاملة استمرت 20 شهراً شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين؛ بهدف إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة. لقد استوفت «فلاي دبي» وتجاوزت المتطلبات الصارمة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت تثبيت تحسينات برمجية، واستكمال تعديل فصل التوصيلات، وإجراء تدريب الطيارين وتنفيذ أنشطة شاملة لإعادة تنشيط الطائرات.