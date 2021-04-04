«أبوظبي الأول» يستكمل إنشاء شركة متخصصة بمجال المدفوعات

أبوظبي (الاتحاد) استكمل بنك أبوظبي الأول اليوم، تأسيس شركة مدفوعات تابعة له ومملوكة بالكامل من قبله تحت اسم Magnati. وتستند الهوية المؤسسية الجديدة على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل المدفوعات إلى فرص واعدة.

وستعمل Magnati على الاستفادة من الفرص التنموية الجديدة من خلال نموذج أعمالها الذي يتسم بالمرونة، القائم على منصة مدفوعات ذكية تسعى لتحقيق أفضل قيمة للعملاء والجهات الحكومية والتجار والمؤسسات.

وتنقسم أعمال Magnati إلى أربع فئات رئيسية، تتضمن عمليات الاستحواذ، تقديم حلول مدروسة وحصرية مخصصة للجهات الحكومية، تقديم خدمات مدفوعات استهلاكية رائدة في السوق، بالإضافة إلى معالجة عمليات الدفع والإصدار.

ستعمل Magnati على تمكين العملاء من تحقيق التميز الذي يتطلعون إليه في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال الخدمات التي تحقق قيمة مضافة، والتي تعتمد على البيانات وأحدث إمكانيات المنصات الرقمية.

وتعتبر الشركة إحدى أكبر شركتَي مدفوعات في الإمارات في مجالات الاستحواذ المباشر وإصدار البطاقات مسبقة الدفع ومعالجة عمليات الإصدار.

وخلال عام 2020، قدم قسم المدفوعات خدماته إلى أكثر من 30 ألف تاجر، وأصدر إلى اليوم ما يزيد على مليوني بطاقة مسبقة الدفع، وقام بمعالجة معاملات تصل قيمتها إلى نحو 18 مليار دولار.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي تأسيس Magnati كشركة مدفوعات تتسم بالمرونة وتسعى للنمو، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية.».

هناء الرستماني

وسيتولى رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية في بنك أبوظبي الأول (سابقاً)، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، ومعه فريق إداري بتخصصات مختلفة تشمل العمليات التشغيلية والتكنولوجيا وإدارة الأعمال.

من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: «بدأت الشركة عملياتها فعلياً، وهي على أتم الاستعداد لتحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل المدفوعات إلى فرص واعدة».