«ترايستار» تحدد نطاق طرحها بقيمة سوقية 3.24 مليار درهم

دبي (الاتحاد، رويترز) - حددت شركة النجم الثلاثي (ترايستار) للخدمات اللوجستية النطاق السعري لطرحها العام الأولي اليوم الأحد، منطوياً على قيمة سوقية بين 2.64 و3.24 مليار درهم (718.80-882.16 مليون دولار).

وقالت ترايستار في بيان: إن حصيلة طرحها الأولي ستكون من حوالي 438 مليون درهم إلى 537 مليوناً.

أوضحت الشركة أنها تتوقع جمع ما بين 90 و240 مليون درهم أخرى من طرح ثانوي، عن طريق بيع أسهم يملكها مساهمون حاليون.

بدأت ترايستار طرح أسهمها للاكتتاب العام اليوم، وهو الأول في سوق دبي المالي منذ 2017، وسيُغلق في 15 أبريل. وأوضحت المجموعة: من المقرر إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي 22 أبريل 2021، وذلك رهنا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت: إنها حققت إيرادات مجمعة 453.4 مليون دولار، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات، واستهلاك الدين 103.6 مليون دولار للعام 2020.

عُين بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي جروب كمنسقين عالميين ومديرين متضامنين لسجل أوامر الاكتتاب، وعُين بنكا أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط المحدود منسقين إقليميين. ويعمل بنك سوسيتيه جنرال كمدير سجل اكتتاب متضامن والمركز المالي الكويتي كمدير مشارك، وبنك موليس مستشاراً مالياً مستقلاً لترايستار.

قال يوجين مايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: «يُسعدني بدء الاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشركة، الأمر الذي يمثل فرصة للمستثمرين للمشاركة في طموحات النمو طويلة الأجل لشركة النجم الثلاثي للنقليات. لقد حققت أعمالنا نجاحاً هائلاً على مدار الثلاثة والعشرين عاماً الماضية، إذ بلغت إيراداتها 453.4 مليون دولار، كما بلغت أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 103.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. تتجه مقاييس التشغيل الرئيسية الخاصة بنا للربع الأول من عام 2021 بشكل إيجابي، نحن نتطلع إلى المستقبل، ونرى فرصاً هائلة لمواصلة تحقيق نمو ثابت ومستدام بينما نوسِّع انتشارنا الجغرافي وخدمات الدعم، التي نقدمها مع الاستمرار في الابتكار وتشكيل صناعة اللوجستيات».

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورت لتصبح شركة رائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية «الممتازة». وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات، وتمتلك أكثر من 2000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود، وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.