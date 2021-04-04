«الدار» تطلق الدورة الثانية من «منصّة»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة الدار العقارية الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال الخاصّ بها «منصّة»، الذي يُقام لمدة ستة أشهر بهدف تشجيع ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتنمية وتطوير المواهب الأكثر ابتكاراً، وتوفير بيئة محفّزة لتطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة في قطاع التجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تنظيم الدورة الثانية من برنامج «منصة» بالتعاون مع «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال العالمية في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة «تمكين»، لمواصلة الزخم الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من البرنامج.

وترحّب الدورة الثانية من برنامج «منصّة» بطلبات المشاركة ضمن فئتين رئيستين هما الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة كالمقاهي والمطاعم والخدمات والحلول المستدامة، وشركات التجزئة القائمة على التكنولوجيا كمنصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تركز على الاستدامة.

ويتم حالياً استقبال الطلبات حتى 22 مايو.

وقالت الشيخة علياء خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية المكلف في وزارة الثقافة والشباب: «ندعم الدورة الثانية من مسابقة ’منصّة‘، في ظل الأهمية التي تحظى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

ومن خلال شراكتنا مع البرنامج، نهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال في الاقتصاد الإبداعي وتوفير فرص جديدة للمبدعين والمبتكرين.

وإن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو المساعدة في زيادة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث أصبح الاقتصاد الإبداعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقتنا».

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: «أظهر نجاح النسخة الأولى من مسابقة ’منصّة‘، التي تم خلالها اختيار ثلاثة فائزين لتأسيس أعمالهم في ممشى السعديات، أن دولة الإمارات والمنطقة عموماً تزخر بالمواهب والكفاءات وروّاد الأعمال المتميزين».

وستدعم الدار العقارية ومؤسسة «ستارت ايه دي» المشاركين من خلال برنامج حضانة أعمال عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق وتطوير وتوسيع مشروعه.

وفي إطار البرنامج، ستحظى الشركات المُختارة بالتدريب والتوجيه من نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال وتجارة التجزئة والتكنولوجيا.

قال راميش جاغاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار والعضو المنتدب لمنصة «ستارت أيه دي»: «سيأخذ برنامج منصة على عاتقه تنمية مجتمع مزدهر من رواد الأعمال والمبتكرين ليرسموا مشهد قطاع التجزئة العالمي ويلبوا احتياجات العملاء سريعة التغيّر.

وتعد دولة الإمارات اليوم خامس أكبر وجهة لتجارة التجزئة في العالم.

وقد شكّل الزخم المذهل الذي حققته الدورة الأولى من برنامج منصة دليلاً دامغاً على مستوى الابتكار والشغف لدى رواد الأعمال في المنطقة.

كما حقّق البرنامج نسباً مميزة للتوازن بين الجنسين فكانت 83% من الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية تملكها رائدات أعمال و67% من المشاريع الفائزة أسستها نساء إماراتيات».