«إم دي جي إتش» تدرج سندات بـ 1.1 مليار يورو في سوق أبوظبي

أبوظبي (وام) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة إم دي جي إتش - جي إم تي إن «آر إس سي» ليمتد «المصدر»، والمضمونة من شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ «الضامن»، ضمن برنامج المصدر للسندات العالمية المتوسط الأجل، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأوضح السوق، في قرار أصدره سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإدراج، أن القيمة الإجمالية لهذه السندات تبلغ 1.1 مليار يورو من فئتين، وفق أحكام التسعير المرفقة.

ويأتي إدراج السندات استناداً لقرار مجلس إدارة «الهيئة» رقم 17 لسنة 2014 بشأن نظام السندات ولأحكام المادة رقم «13» من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وطلب الرئيس التنفيذي للسوق من جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه، حيث يعمم هذا القرار على «الهيئة» وعلى جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وعلى صعيد متصل، شهد سوق أبوظبي المزيد من النشاط مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وذلك بدعم من استمرار تدفق السيولة إلى قاعة التداول والتي بلغت قيمتها 838 مليون درهم في ختام الجلسة.

وعززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من خزينة مكاسبها بعدما ربحت خلال الجلسة نحو 2.7 مليار درهم.

وجاء الارتفاع المسجل في سوق العاصمة بدعم من بعض الأسهم القيادية التي واصلت استقطاب الجزء الأكبر من السيولة، مما ساهم في بلوغها مستويات سعرية جديدة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع إلى مستوى 5953 نقطة بنمو نسبته 0.20% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة مسيرة صعوده بقوة بعدما بلغ حاجز 69.95 درهم قبل أن يعود للإغلاق عند 66.4 درهم في نهاية الجلسة، ممهداً بذلك لاختراق مستوى 70 درهماً بكل سهولة خلال الأسبوع الجاري، بحسب معطيات التحليل الفني. وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 174 مليون درهم.

كذلك فقد شهد سهم اتصالات نشاطاً جيداً مغلقاً عند مستوى 22.10 درهم، وتبعه في الاتجاه نفسه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.02 درهم و«طيران أبوظبي» 4.48 درهم.

وكانت جلسة اليوم الأول من الأسبوع شهدت تداول 158 مليون سهم، نفذت من خلال 1954 صفقة.