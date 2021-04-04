«الأهلي السعودي» يعين الخضيري رئيساً لمجلس الإدارة

دبي (رويترز) - عيَّن البنك الأهلي السعودي، الذي تشكل عقب اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، عمار عبد الواحد الخضيري رئيساً لمجلس إدارة البنك الجديد اليوم الأحد.

وذكر البنك في بيان أن الخضيري يخلف سعيد محمد الغامدي الذي عُين في وقت سابق عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لأكبر بنوك المملكة.

وجري تعيين يزيد عبد الرحمن الحميد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك البلاد بأصول مجمعة 239 مليار دولار.

وتشجع السعودية الاندماج في القطاع المصرفي في إطار مساع لتأسيس كيانات أقوى، تستطيع أن تدعم الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص لتنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.