انكماش عجز الميزان التجاري لمصر 18% في يناير

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير إلى 3.15 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 8.4 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير، في حين تراجعت الواردات 13.9 بالمئة إلى 5.65 مليار دولار.