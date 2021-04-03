الفنادق في رمضان «بوفيهات إفطار غير ملموسة» وخدمات توصيل للوجبات

رشا طبيلة (أبوظبي)

الفنادق في رمضان.. توصيل لقوائم الإفطار والسحور، وبوفيهات غير مفتوحة بشكل مباشر للضيوف وغير ملموسة من قبلهم، ولا وجود لخيم رمضانية، وذلك في ظل جائحة كورونا، فللحفاظ على أجواء رمضانية آمنة وصحية، تتبع الفنادق إجراءات احترازية ووقائية لتقديم تجارب آمنة للضيوف والعملاء.

فمنها من يقدم البوفيهات ولكن بطريقة جديدة وإلزامية، فيقوم الموظفون بتقديم الطعام للزوار وفقاً للإجراءات الاحترازية، ولا يستطيع الزوار وضع الطعام بأنفسهم مثل ما كان يحصل في البوفيهات في السابق.

وفنادق أخرى ألغت فكرة البوفيهات، وقدمت قوائم خاصة للإفطار والسحور بخيارات متعددة يختار منها الضيوف لتقديمها لهم.

من ناحية أخرى، توفر فنادق خدمات توصيل وجبات الإفطار والسحور للضيوف أو خدمة طلب الوجبات واستلامها من الفنادق «take away». وقال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاون أبوظبي: «إن شهر رمضان الجاري لن يضم الخيم الرمضانية، ويتم تقديم البوفيهات بطريقة مختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية، وبالتالي قمنا كفندق بعمل قوائم طعام إفطار وخيارات متعددة للضيوف عند اختبارهم لزيارة مطاعمنا». وأكد أنه سيتم التركيز أيضاً على خدمة تسليم الطلبات للزوار «take away»، حيث نقوم بتقدم وجبات إفطار بخيارات متعددة، وتم الإعلان عنا وبأسعار تنافسية، حيث أثبتت خدمة تسليم الطلبات نجاحاً العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الطلب عليها للعام الجاري.

وأشار إبراهيم، مع الظروف الحالية من المتوقع أن يكون الطلب بشكل أكبر على خدمة تسليم الطلبات، ومن الممكن أن يرتفع الطلب على مطاعم الفندق في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل، حيث عادة ما يرتفع الطلب على المطاعم الفندقية في النصف الثاني من الشهر.

من جهة أخرى، قالت أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «تم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، إطلاق حزم رمضانية خاصة تتضمن الإقامة في فنادق المجموعة في أبوظبي، وتشمل الإفطار والسحور وخصومات على خدمات في الفنادق مثل المراكز الصحية وغيرها». وأشارت إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تباعد اجتماعي وتقديم البوفيهات بإجراءات صحية معينة وغيرها من إجراءات الصحة والسلامة. وقالت إن خدمة توصيل الوجبات موجودة من قبل ولن تتوقف في رمضان، حيث ستتوفر لدينا خدمة توصيل وجبات الإفطار للمنازل وخدمات تقديم الطعام للعائلات.

وتوقعت حرب أن يرتفع الطلب بشكل كبير على خدمات توصيل الطلبات في رمضان، إضافة إلى توقعات بارتفاع الطلب على بوفيهات الإفطار والمطاعم، لا سيما في الأسبوعين الأخيرين من الشهر.

وقال عبد الله محمد مدير قطاع الطعام والشراب في فندق فريمونت باب البحر بأبوظبي:«لدينا خدمات توصيل قوائم وجبات الإفطار، إلى جانب أنه تمت إعادة تصميم أحد المطاعم ليناسب أجواء رمضان، ونقدم بوفيه مفتوحاً للإفطار والسحور مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من الجهات المعنية.

وتوقع أن يكون هناك طلب على خدمات التوصيل والبوفيه الرمضاني داخل الفندق».