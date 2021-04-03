«الواحة كابيتال».. علامة في توظيف رأس المال

يوسف البستنجي (أبوظبي)

«الواحة كابيتال» هي إحدى الشركة الاستثمارية التي شكلت علامة فارقة في إدخال منطق ومناهج استثمار حديثة في طرق توظيف رأس المال، إلى أسواق الدولة والمنطقة، واستطاعت أن تصنع لنفسها مكاناً مرموقاً في عدة قطاعات حيوية في الشرق الأوسط والعالم.

وتمكنت شركة الواحة كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من توفير فرص استثمارية مجزية للمساهمين فيها والمستثمرين في صناديقها عبر فئات أصول متنوعة.

وتدير الشركة أصولاً في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والعقارات الصناعية وأسواق رأس المال.

وتمتلك «الواحة كابيتال» محفظة من الاستثمارات المباشرة تشمل حصصاً في مجموعة متنوعة من الشركات والصناديق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن خلال وحدة الاستثمارات الرئيسة، نجحت «الواحة كابيتال» في بناء سجل استثماري حافل بالإنجازات، مع توظيف رأس المال في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بأساسيات طلب قوية وتندرج ضمن أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتولى وحدة الاستثمارات الرئيسة في «الواحة كابيتال» إدارة استثمارات المجموعة ضمن القطاعات المختلفة بما في ذلك الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعقارات، والبنية التحتية.

وتمكنت «الواحة كابيتال» من بناء قدرات متميزة في مجال إدارة محافظ الائتمان والأسهم الإقليمية والعالمية، والتي ساهمت بتنويع مصادر الدخل وتحسين السيولة في الميزانية العمومية للشركة.

وبفضل سجّلها الحافل بالإنجازات وأدائها المتميز، توفر الشركة اليوم للمستثمرين من أطراف أخرى فرصا استثمارية مجزية من خلال صناديقها الاستثمارية في أسواق رأس المال ومنصاتها للأسهم الخاصة والدين الخاص.

وفي عام 2020 حققت أعمال وحدة الأسواق العامة التابعة للواحة كابيتال أرباحًا بلغت 321.4 مليون درهم إماراتي، حيث حقق كل من «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»، و«صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أرباحاً بلغت 14.9% و14.1% على التوالي خلال العام الماضي.

وساهمت أعمال وحدة الاستثمارات الخاصة بصافي أرباح قدره 40 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي أصول الشركة 8.9 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2020.

تأسست شركة «الواحة كابيتال» في العام 1997، ولطالما حافظت على تحقيق أرباح مجزية، حيث ركزت فرقها الاستثمارية على توظيف رأس المال بكفاءة عالية ساهمت في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء وتحقيق عوائد مجزية ذات طابع مستدام.

ويمتلك فريق إدارة «الواحة كابيتال» خبرة واسعة في مجال إدارة العمليات في الأسواق الإقليمية، كما تستفيد الشركة من علاقاتها القوية مع عدد من الشركاء المحليين البارزين على رأسهم شركة «مبادلة للاستثمار».

وبالإضافة إلى إدارة الأصول على المستوى العالمي، تمتد جذور«الواحة كابيتال» عميقاً في اقتصاد أبوظبي، وتزاول نشاطها وسط شبكة أعمال فاعلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال الاستثمار في قطاعات النمو الرئيسة، تسهم الشركة في تطوير قطاع خاص ديناميكي، ما يعد عنصراً مهماً من خطط التنوع الاقتصادي في الدولة والمنطقة.